Vertrouwenspersonen Tweede Kamer keren zich tegen onderzoek naar Khadija Arib; Bergkamp verder onder vuur Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 602 keer bekeken • bewaren

De chaos rond de explosieve maatregel van het presidium van de Tweede Kamer om een onderzoek te laten instellen naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is nog groter geworden. De Volkskrant onthult dat onder de zes vertrouwenspersonen die de Kamer heeft voor de 600 medewerkers "grote beroering" is ontstaan. Minstens drie van hen stellen dat "een deel van de aangevoerde bewijzen tegen Arib niet tegen haar gebruikt kan worden".

Tot het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door particulier recherchebureau Hoffman, is opdracht gegeven door het presidium onder leiding van de veel bekritiseerde opvolger van Arib, Vera Bergkamp. Arib werd niet van tevoren op de hoogte gesteld en is niet om weerwoord gevraagd. Ze kreeg het verontrustende nieuws te horen van een NRC journalist nadat er vertrouwelijke informatie vanuit het presidium naar de krant werd gelekt. Arib voelde zich ernstig in haar wiek geschoten en door haar fractie, die instemde met het onderzoek, in de steek gelaten. Ze sprak van "dolkstoten" en besloot vanwege deze Romeinse toestanden haar Kamerzetel op te geven.

De onverkwikkelijke kwestie werd in gang gezet door een brief met 23 klachten die in zomer 2021 vanuit vertrouwenspersonen naar de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) en de ambtelijke top van de Kamer is gestuurd. Bergkamp heeft de brief vervolgens met goedkeuring van het presidium aan de landsadvocaat verstrekt, met andere documenten, om te zien of er een officieel onderzoek moest worden ingesteld. De Volkskrant schrijft dat vertrouwenspersonen die handelwijze afkeuren.

Tenminste drie van de zes vertrouwenspersonen zijn hierover stomverbaasd. Anneke Kooij, die de betreffende brief mede ondertekende, zegt dat de 23 klachten ‘geen concrete bewijzen’ vormen tegen Arib. Ze heeft ‘geen idee’ waarom de klachtenbrief aan landsadvocaat Pels Rijcken is overhandigd voor advies over een eventueel onderzoek naar Arib. ‘Ik heb dat niet gedaan.’ (…) Volgens Kooij moet de brief van de vertrouwenspersonen worden opgevat als een algemeen ‘signaal over sociale onveiligheid’ in de Kamer. ‘Er staat niets meer of minder in dan dat.’ Volgens Kooij heeft de brief betrekking op een periode van 3,5 jaar (2018-2021) waarin er ook klachten over Kamerleden van andere partijen rondgingen. Kooij: ‘Dus die meldingen kunnen ook over anderen zijn gegaan.’

Een tweede vertrouwenspersoon, Monique Christiaanse, kent ‘die hele brief niet’ en herkent de klachten evenmin. Een andere, die anoniem wil blijven, zegt de brief ook niet te kennen. Terwijl door het presidium de indruk is gewekt dat de brief van alle vertrouwenspersonen afkomstig was. Daarom zagen fracties als de PvdA zich genoodzaakt in te stemmen met het ingrijpende onderzoek.

Opnieuw wordt er uit het presidium gelekt naar de pers, nu naar de Volkskrant die met minstens twee leden heeft gesproken over de vertrouwelijke gang van zaken:

Beide presidiumleden zeggen de brief met 23 klachten niet zelf te hebben gezien, maar tijdens de presidiumvergadering slechts ‘in globale lijnen geïnformeerd te zijn dat zoiets is binnengekomen’ en dat ‘iemand daar toen iets over heeft toegelicht’.