Vertrokken Shell-baas Van Beurden verdient miljoenenbonus aan Russische invasie van Oekraïne

Het salaris van de onlangs vertrokken Shell-topman Ben van Beurden, is in 2022 met ruim 50 procent gestegen tot ruim 11,2 miljoen euro. Daarin zit ook een bonus verwerkt die door campagnevoerders “onvoorstelbaar” genoemd wordt, namelijk bijna 3 miljoen euro. Shell wist met dank aan de Russische invasie van Oekraïne vorig jaar een recordwinst te boeken.

Vorige maand bleek dat Shell, mede-veroorzaker van de aardbevingen in Groningen, over 2022 een winst van zo’n 38 miljard euro wist te maken, mede dankzij de explosief gestegen olie- en gasprijzen. Die exorbitante energieprijzen hebben wereldwijd voor een verarming gezorgd, omdat de kosten van het levensonderhoud erdoor hard omhooggingen. Volgens campagnevoerders valt niet uit te leggen dat Van Beurden in dat licht zo veel geld opstrijkt.

“Het is schokkend maar niet verrassend dat een van 's werelds rijkste olie- en gasreuzen zijn CEO een ongelooflijke bonus kan geven, terwijl hardwerkende mensen - verpleegkundigen, leraren - moeten staken om een ​​eerlijk loon te krijgen. Het is een teken van hoe kapot ons energiesysteem is dat Shell en andere fossiele brandstofbedrijven recordwinsten hebben gemaakt uit een energiecrisis die gezinnen dwingt te kiezen tussen het verwarmen van hun huis of het op tafel zetten van voedsel.”