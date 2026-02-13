Vertoning onthullende documentaire Boerocratie over macht agro-industrie afgelast na bedreigingen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 376 keer bekeken • Bewaren

Een vertoning van de onthullende documentaire Boerocratie over de enorme macht van de agro-industrie is afgelast vanwege bedreigingen. De organisatoren van de vertoning op 26 februari in het Overijsselse Raalte zien er vanaf na bedreigingen en intimidatie maar ook omdat ze vrezen dat hun financiële ondersteuning in gevaar komt. Ze wijzen daarbij expliciet naar de macht van de agrarische lobbyorganisatie LTO en de Rabobank, groot financier van de agro-industrie.

Organisator Anny Legebeke verklaart tegenover Hier in Salland:

"Ons doel was Salland deelgenoot te maken van de inhoud van die documentaire. Geen leuke feiten voor BBB, LTO en Rabobank, maar evengoed wel feiten. We wilden een open gesprek daarna. Met het publiek. En met de mening van de landbouwdeskundige van Triodos Bank, Paul Kortekaas uit Raalte. Hoe open wil je het hebben?” (...) “Ik heb destijds met de alarmgroep Heel Salland Biologisch ook al meegemaakt hoe de LTO haar leden ophitst,” vult Harrie Kiekebosch aan. “De politie surveilleerde toen extra bij het zaaltje waar we een lezing hielden. In dat zaaltje had de LTO een aantal woordvoerders geregeld die het gesprek kwamen ontregelen. Daar hebben wij een tweede keer geen zin in.”

In de documentaire die door professionals, waaronder de wereldberoemde journalist George Monbiot, werd gemaakt in opdracht van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, wordt getoond hoe de agro-industrie in tal van landen 'spontaan volksverzet' organiseerde om de invoering van maatregelen ter bescherming van klimaat en milieu tegen te gaan. Zo werd in Nederland na een uitgekiende marketingcampagne, waarbij door heel het land omgekeerde vlaggen werden opgehangen, door een marketingbureau de partij BBB opgericht die vervolgens in de regering kwam, een reality-tv ster tot minister benoemde en het verantwoorde landbouwbeleid saboteerde.