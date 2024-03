Verstoren optreden Lenny Kuhr sluit harten en deuren

Lenny Kuhr zingt mooie liedjes, heeft een positieve uitstraling en is zeker voor vijftigplussers een icoon. Ze is in het nieuws omdat pro-Palestina demonstranten een optreden van haar verstoorden. Jammer, afkeurenswaardig en ook niet slim. Het is naar mijn smaak ook koren op de molen van media, opiniemakers en politici die de onrechtvaardige status quo in Israël-Palestina willen handhaven.