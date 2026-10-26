Verrek, La France Insoumise heeft ook actiegroepen in Nederland Opinie Vandaag • leestijd 6 minuten • 1301 keer bekeken • Bewaren

De eerste dag van de wintertijd is in stijl begonnen. Bij WNL op zondag was de Vlaamse Mia barones Doornaert te gast, die het had over het verbond tussen de islam en links. Die plaat raakt in dat soort kringen nu eenmaal nóóit grijsgegraaid. Ook al hebben ze het daar in hun columns en op hun sociale media over van de vroege ochtend tot de late avond, 365 dagen per jaar en in schrikkeljaren 366.

Barones Doornaert had het in dit verband over een monsterverbond. Hieruit blijkt haar Belgische achtergrond. In de jaren twintig van de negentiende eeuw sloten de katholieken en de liberalen - tot dan toe water en vuur - een verbond tegen onze koning Willem I. De paus, hiervan horende, noemde het geschokt een alliance monstrueuse.

De barones schrijft:¨Extreemlinks heeft een monsterverbond gesloten met de islam. In dat islamogauchisme hebben de partijen niets met elkaar gemeen behalve afkeer van Amerika en het Westen, en haat tegen Israël¨. Daarom - zo zei ze bij WNL op Zondag - waren Jean-Luc Mélenchon en zijn La France Insoumise (LFI) zo'n gevaar voor de democratie. Ze probeerden immers radicale islamisten voor hun karretje te spannen. Dat zou volgens de barones slecht aflopen, niet alleen voor ons maar nadrukkelijk ook voor henzelf.

Nemen wij een kijkje op de website van La France Insoumise. Zien we daar iets van zo'n monsterverbond? Wat allereerst opvalt is dat La France Insoumise een zeer groot aantal actiecentra kent waarvan vier bij ons, in Den Haag, Leiden, Delft en Amsterdam.

Wie de leden aan den lijve wil ontmoeten, kan ze tegenkomen bij de Rode Lijn demonstratie van zondag 8 november. La France Insoumise Amsterdam noemt deze betoging inevitable. Het is mogelijk je via de webpagina´s van de Nederlandse actiegroepen bij hen in te schrijven.

De actiegroep Leiden organiseert op maandag 9 november vanaf half acht een informatieve avond over twee thema's: ecologie en het internationale programma van de partij. Er zijn twee inleidingen van drie kwartier. Dat wordt dus een latertje. Aan de andere kant is het heel goed voor je Frans. Inschrijven bij Jihed en Mathilde. Stuur een chatbericht naar de Facebook-pagina. Op 16 november gaan de leden langs bij Fransen in Leiden om kennis te maken en vooral te luisteren. Luisteren naar de gewone is mensen is namelijk, net als bij de SP, een belangrijke activiteit van deze partij. Zo blijkt La France Insoumise dichter in de buurt te zitten dan je tot nog toe dacht.

Zijn deze vier actiegroepen even zovele loten aan de stam van het islamisme zoals de Belgische barones vreest? Hebben we hier te maken met vijfde kolonnes? Waar staan die gasten eigenlijk voor? Daar is in de boezem van de partij het hele jaar over gediscussieerd op grond van een concept, onder regie van Méchelon opgesteld door allerlei groepen deskundigen. Zo ontstaat een nogal uitgesponnen programma met ruimte voor het soms bizarre detail.

In de programmatische onderdelen is niets te vinden over meer ruimte voor de islam, wel dat de verdediging van de laïcistische republiek met zijn radicale scheiding van kerk en staat voorop staat. Detail: de president moet zijn eretitel Kanunnik van de Sint-Jan van Lateranen opgeven. De sinds 2002 bestaande overheidsdienst ter bewaking van het sektarisme dient te worden omgebouwd tot een zelfstandig overheidsorgaan, zodat de politiek van de dag er geen greep op kan krijgen. Het verbod op het dragen van religieuze tekenen op het werk blijft beperkt tot waar dat noodzakelijk is in het kader van het uitoefenen van de functie. De leden zien graag de terugkeer van het voormalige Observatorium van de Laïciteit.

Wat de vrijheid van meningsuiting betreft wil La France Insoumise de vrijheid van de journalisten vergroten, de bronbescherming absoluut maken en onafhankelijke media alle ruimte geven. Burgers dienen meer invloed te krijgen op het beheer van de staatsmedia. Vanuit de leden klinkt de roep om het mediaconglomeraat van de extreemrechtse miljardair Vincent Bolloré te ontmantelen. Dat soort acties zijn uiteraard alleen maar mogelijk als het stut op nationale en Europese wetten tegen monopolies. Daarnaast bepleit het programma een maatschappij waarin- om het kort te formuleren - seksuele diversiteit alle ruimte krijgt.

Tot zover de cultuur. In Frankrijk hebben Mélenchons plannen met de nationale schuld voor de grootste ophef gezorgd. In de media van Bolloré en diens Nederlandse echoputten wordt hij ervan beschuldigd een belangrijk deel van de staatsschuld te willen schrappen, zoals in Frankrijk wel eens vaker is gebeurd. Keizer Napoleon werd er bijvoorbeeld berucht mee.

Het ligt anders. Om de economische moeilijkheden rond de banken- en de coronacrisis het hoofd te bieden is de Franse Centrale Bank op grote schaal staatsobligaties gaan inkopen. Die maken nu 18% van de balans uit. Jaar op jaar betaalt de staat de rente. De aandelen van de Banque de France zijn echter in handen van de staat zodat de revenuen naar de schatkist vloeien.

Houd op met dat rare rondpompen, zo zegt Mélenchon. Laat die obligaties voor de vorm en voor eeuwig op de bank staan maar betaal er geen rente meer over. Dat is iets anders dan wegstrepen maar het komt er in de praktijk wel op neer. Dit alles is echter in strijd met de heiligste beginselen van het neoliberalisme en de regels van de Europese Unie. Madame Christine Lagarde is al uit haar vel gesprongen, temeer daar Mélenchon bij haar Europese Centrale Bank geld wil lenen om de Franse economie een kickstart te geven. Zo heeft hij de bouw van 400.000 woningen beloofd en een herstructurering van de auto-industrie. Die moet zich specialiseren op de massale productie van vooral kleine goedkope electrische auto´s, te beginnen bij € 10.000. SUV´s worden daarentegen uitgefaseerd. Dit alles in het kader van ecologisch verantwoorde groei.

Dit alles is ook te herkennen in de plannen met de landbouw: La France Insoumise belooft kwijtschelding van schulden aan boeren die overstappen op biologische productie. Een aantal bestrijdingsmiddelen wordt per direct verboden. De staat stelt voor de oogst minimumprijzen vast zodat tussenhandelaren, agroindustrieën en supermarkten niet meer de kans krijgen landbouwproducten onder de kostprijs van de boeren te kopen. Ook wil de partij af van Mercosur. Het Europese landbouwbeleid wordt radicaal hervormd zó dat de subsidies vooral aan kleine boeren ten goede komen en niet aan de grote producenten. Kernpunt van het landbouwbeleid is daarbij nationale voedselsoevereiniteit. La France Insoumise is bovendien voor een versterking van het lokale gezag. Dat doet denken aan de Commune van Parijs uit 1871. Die wilde Frankrijk herscheppen in een federatie van zo autonoom mogelijke lokale gemeenschappen.

Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan maar het beeld is duidelijk. La France Insoumise is een radicaal linkse partij waarvan het programma diametraal staat tegenover de benepenheid van het islamisme. Er is maar één raakpunt: Israël en de Palestijnen. Dat komt omdat de partij zich in zijn buitenlandse plannen sterk baseert op het antikolonialisme. Zo zouden de banden met Afrika gebaseerd moeten zijn op de versterking van de economie in dat werelddeel. De indeling van de wereld in drie machtsblokken verdient krachtige bestrijding. In dat kader gaat Frankrijk dan op zoek naar nieuwe allianties. Die komen dan bijvoorbeeld in de plaats van de NAVO, waaruit het land zich geleidelijk terugtrekt. Tegelijkertijd mikt Frankrijk op het ontwikkelen van nieuwe technologie: miniaturisering, drones, kunstmatige intelligentie.

Je kunt hier heel veel op zeggen of op afdingen maar niet dat hier een monsterverbond opdoemt met het islamisme. De barones verkoopt gewoon kwaadaardige lulkoek.

Voor het overige ben ik ven mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen net zo min als het opkomende schandaal rond het UWV of de affaire van het Groninger aardgas.

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