Verraad tijdens de formatie: Wie is Henk Krol?

Multitalent Marcel Bamberg vat de Haagse formatie scherp samen. De rechtse partijen zijn zo gewend aan het zaaien van verdeeldheid dat ze ook elkaar niet meer kunnen vertrouwen. Verraad ligt ieder moment op de loer. Kijk bijvoorbeeld naar hun X-postings tijdens de formatie. Het politieke bedrijf is verworden tot een soort Wie is de Mol? Of om het in Haags opportunisme te vertalen: Wie is Henk Krol?