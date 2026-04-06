Verpreutsing leidt in Zoetermeer tot ophef over de grootste sauna van Europa

In Zoetermeer en zelfs daarbuiten heerst ophef & heibel rond een nieuw icoon van de stad: Sweet Lake Welness. Dat is naar eigen zeggen het grootste en meest luxueuze wellness centrum van heel Europa. Samenvatting van de kritiek: de entree bedraagt niet minder dan € 65 euro. Toch is badkleding verboden. Gasten zijn verplicht naakt te gaan. Naked. Helemaal nakend. In hun blote kont. Allemaal.

Het leggen van zo'n verband is op zijn minst merkwaardig. De dresscode staat immers geheel los van de toegangsprijs. Vaste bezoekers van grote sauna's weten dat die een grote aanslag op je portemonnee doen. De entree is niet mals. Wie binnen iets wil gebruiken of de diensten inhuurt van een masseur, is al gauw een fors bedrag extra kwijt. Je ziet menig opgefrist persoon zich aan het betaalloket wezenloos schrikken als de totale rekening wordt opgemaakt.

Dat zal bij Sweet Lake Wellness niet anders zijn want die €65 zijn natuurlijk maar een begin. Dit alles is voorstelbaar als je in aanmerking neemt dat sauna's enorme energieslurpers zijn. Anders kun je de boel niet op temperatuur houden. De prijzen zullen nog wel fors stijgen ook als de Straat van Hormuz niet nog deze week wordt geopend. Aan de andere kant: je betaalt hetzelfde bedrag voor een goede plaats in de Rotterdamse concertzaal De Doelen. Kaartjes voor de musical Willem van Oranje variëren te Delft in prijs van €49 tot €119. Daar komt nog €12,50 bij voor een parkeerkaart.

En dan die naaktheid. Steeds meer saunaś voeren zogenaamde badpakdagen in omdat het publiek daarom vraagt. Er zijn ook speciale tijden. waarop alleen vrouwen welkom zijn. Sweet Lake Wellness gaat, althans voorlopig, tegen deze trend in en staat geen badkleding toe. Het getuigt van een toenemende verpreutsing dat dit wordt aangevallen en nog wel in verband met de hoge toegangsprijs.

Iedere bezoeker van een naakstrand weet: collectieve naaktheid deseksualiseert onmiddellijk. Als iedereen zich blootgeeft, wordt het al gauw gewoon. Bovendien worden alle badgasten geaccepteerd zoals ze zijn. Je hoeft geen lichaam te hebben dat je kwalificeert voor een foto op de omslagpagina van de Vogue of wat mij betreft de Playgirl, als dat tijdschrift nog bestaat. Lichamelijke onvolmaaktheden spelen geen rol. Je bent wie je bent en dat is goed. Iedereen is aan de schaamte voorbij. Datzelfde geldt trouwens voor het collectieve douchen voor en na sporwedstrijden. De eerste die een broekje aantrekt, seksualiseert het totale gebeuren, dat daarmee zijn onschuld verliest.

Dat is net zo goed het geval in sauna's en wellness centra. Badkleding seksualiseert juist. Die accentueert niet alleen de volmaaktheden maar ook de onvolmaaktheden van het lichaam. De geklede gasten bereiken dan ook het omgekeerde van wat zij beogen: veiligheid. Juist de collectieve naaktheid voorkomt het gluren en ongewenste intimiteiten. Als je het nooit zelf hebt meegemaakt, is het moeilijk je daar een voorstelling van te maken, maar het is echt waar. De twee miljoen naturisten in Nederland zijn mijn getuige.

Sweet Lake Welness zelf ook. In het AD zegt de architect van het complex Jacco Poleij: "Met zwemkleding ontstaan er sneller problemen met ongewenste intimiteiten. Dat klinkt misschien gek, maar zo werkt het wel. Zeker als er groepen jonge mannen binnen komen."

Daarom is de manier waarop Sweet Lake Wellness nu wordt aangepakt een teken van regressie en een terugkeer van de Victoriaanse mentaliteit. Herman Heijermans schreef in die tijd het boek Kamertjeszonde. Het is triest dat in dit land een geest de kop op steekt die dit boek uit 1903 opnieuw actueel maakt.

Zoetermeer, stad van kamertjeszonde en besmuiktheid. Jammer.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie is geboden voor het toestaan van nieuwe winningen.

