Veroordeelde fraudeur krijgt gratie nadat diens moeder miljoen dollar betaalt voor dinertje bij Trump

Donald Trump heeft gratie verleend aan Paul Walczak, een voormalige directeur van verpleeghuizen die schuldig had gepleit aan belastingfraude. Dit gebeurde vlak nadat Walczaks moeder Elizabeth Fago een exclusief diner van bijwoonde in Trumps Mar-a-Lago resort waar ze 1 miljoen dollar voor had neergeteld. Dat meldt the New York Times.