Veroordeelde aanzetter tot antisemitisme zet verdachte van aanzetten tot geweld op plek 3 kieslijst

15 sep. 2023 - 9:34

@ Satya Ik vind het eerlijker als nationalisten gewoon hardop zeggen dat ze buitenlanders hier niet willen. In die zin konden de Joden voor de 2e wereldoorlog hun koffers pakken, maar ze wisten wel wat ze te wachten stond. Het Nederlandse nationalisme vind ik nog veel erger. Je mag van Wilders als moslim geen koran lezen. Je islamitische gebedshuis moet gesloten worden en hoofddoeken worden belast. De "rechtse" Nederlander is vooral bezig met niet als een racist gezien te worden, maar maakt via allerlei omwegen duidelijk dat de moslim of allochtoon het beste zijn of haar koffers kan pakken. Of dat ze een enorm probleem oplossen als de "buitenlanders" zouden opdonderen. Als je een beetje tussen de regels door leest. De meest uitgesproken en ongenuanceerde rechts radicale schreeuwers worden opeens genuanceerde juridische geleerden die opeens hun woorden gaan afwegen. Kennelijk ben je een links extremist als je je afvraagt: Waarom is dat eigenlijk? In die zin vind ik dat het racisme in Nederland welig tiert ja. Je kunt islam en moslims niet los van elkaar zien. Wil je van de islam af( en dat willen velen hier) dan wil je van moslims af. Een Koran is een boek. Een moskee is een gebouw. Het zijn de mensen die de religie maken. Ik trap ook niet meer in de trucjes van velen hier die meteen beweren dat je iedereen die afwijkende van je denkt een racist is. Of dat je heel snel een racist bent. Racisme mag in Nederland best harder worden veroordeeld. En zeker door "rechts".