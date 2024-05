Verontrustende stemmingmakerij opmaat tot 4 mei

In de aanloop tot de dodenherdenking vindt een verontrustende stemmingmakerij plaats. Veel media fungeren daarbij als kritiekloze geluidsversterker. Vrijdagochtend stond Goedemorgen Nederland geheel in het teken van oproepen om de herdenking met rust te laten. EenVandaag hield een peiling en distilleerde daaruit het volgende: "Geen vluchtelingen herdenken op vier mei". De redactie citeert een deelnemer die zegt: "4 mei is ONZE nationale herdenkingsdag". De Telegraaf kopt: "Pro-Palestina activisten vastberaden om dodenherdenking te verstoren: 'Daar waar het pijn doet'". Het AD waarschuwt: "4-mei comités vrezen verstoringen: 'Ik ben blij als ik na de herdenking in mijn bed lig en er is niets gebeurd'". Saillant detail: elders op de site staat: "Vriend en vijand roemen gezag van 'knetterneutrale' Martin Bosma". Columnisten en influencers doen van hun kant een duit in dit zakje.