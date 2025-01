Vernietigende branden Los Angeles mede mogelijk gemaakt door klimaatcrisis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 216 keer bekeken • bewaren

De verwoestende branden in en rond Los Angeles zijn ernstig verhevigd door de mensen veroorzaakte klimaatverandering. Dat concluderen 32 wetenschappers van het collectief World Weather Attribution (WWA). De kans op de warme en droge omstandigheden, die er in combinatie met harde wind voor zorgden dat het vuur zich zo snel kon verspreiden, is volgens het onderzoek zo'n 35 procent gestegen door de opwarming van de aarde.

In de maanden voor de branden viel in het gebied nauwelijks regen. De kans op zo'n droge periode in het najaar is volgens de klimaatexperts nu 2,4 keer zo groot als in het pre-industriële tijdperk, dus toen mensen nog niet op grote schaal fossiele brandstoffen verbrandden.

De wetenschappers becijferen verder dat de brandgevaarlijke omstandigheden rond de Amerikaanse stad nu 23 dagen vaker per jaar voorkomen dan zonder klimaatverandering het geval zou zijn. Zeker als de gevreesde Santa Ana-winden opsteken, ontstaat daardoor een groot risico op brand.

Door de branden kwamen zeker 28 mensen om het leven. Meer dan 10.000 woningen en andere gebouwen in de buitenwijken van LA zijn verloren gegaan. Hiermee zijn het de meest verwoestende branden in de geschiedenis van de stad.

President Donald Trump misbruikt de branden ondertussen voor zijn eigen politieke agenda. Zo heeft hij gezegd geen noodhulp te leveren aan het getroffen gebied zolang de staat Californië zijn stemwet aanpast. Hij beweert dat in de overwegend Democratische staat massaal gefraudeerd wordt in het stemhokje, wat een leugen is. Ook schuift Trump de schuld van de branden in de schoenen van de Democratische gouverneur Gavin Newsom, een van de meest prominente critici van Trump. Newsom zou de bossen slecht hebben onderhouden en de watertoevoer naar de stad hebben afgeknepen. Ook dit is niet waar.