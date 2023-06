Vernietigend rapport van gezaghebbende denktank bekritiseert Europa als 'bang kind' tegenover de VS

Terwijl het rapport terecht de Europese onderdanigheid constateert, lijkt het de economische macht van de VS te overschatten. Als we rekening houden met koopkrachtpariteit, is de groei van zowel de VS als Europa tot stilstand gekomen. Bovendien vermindert de afnemende rol van de dollar in de wereldhandel de Amerikaanse economische hegemonie. Desondanks heeft Europa zich politiek gezien neergelegd bij de wil van de VS.