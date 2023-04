Vernietigend rapport: Politie Portland vergiftigde de buitenlucht om Black Lives Matter-demonstratie neer te slaan Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 302 keer bekeken • bewaren

De politie van de Amerikaanse stad Portland heeft de buitenlucht vergiftigd met extreme hoeveelheden traangas om zo Black Lives Matter-demonstraties neer te slaan. Dat blijkt uit een onderzoek van een Brits forensisch team dat zich normaliter bezighoudt met oorlogsmisdaden. Het vernietigende rapport is het zoveelste bewijs dat het politiekorps van Portland mensenrechten ernstig heeft geschonden.

In 2020 werd in de hele Verenigde Staten, en ook ver daarbuiten, gedemonstreerd tegen racistisch politiegeweld in de nasleep van de moord op George Floyd. Portland was wekenlang in de ban van de demonstraties die steeds grimmiger werden, met name omdat de politie de aanvankelijk vreedzame demonstraties met extreem geweld beantwoordde. Meer dan 100 dagen op rij werd er gedemonstreerd. De situatie werd extra grimmig toen toenmalig president Donald Trump de demonstranten “beesten” noemde en tegen de wet in federale troepen de stad in stuurde die net als het plaatselijke politiekorps veelvuldig traangas inzette.

De nacht van 2 juni van dat jaar staat inmiddels bekend als “Tear Gas Tuesday”, oftewel traangas dinsdag. Die nacht vuurde de politie in korte tijd zo’n 150 traangasgranaten af in een nauw gebied in het centrum van de stad waar op dat moment veel demonstranten waren. Het gevolg was dat de demonstranten werden blootgesteld aan concentraties traangas die vele malen hoger waren dan wat door de federale toezichthouder op het gebruik van traangas als de maximale veilige norm beschouwt. Alles hoger dan die limiet resulteert in “onmiddellijk gevaar voor leven en gezondheid”. De hoeveelheid traangas die nacht in Portland was zo’n 2.200 keer hoger dan die limiet.

Als gevolg van de dichte bebouwing in dat gedeelte van het centrum van Portland, bleef de gifwolk urenlang tussen de gebouwen hangen. Na neerslag kwam het traangas terecht in de nabijgelegen Willamete-rivier wat een direct levensgevaar voor de dieren in de omgeving opleverde.

Chemische wapens, waar traangas onder valt, zijn verboden in oorlogsvoering binnen de Geneefse Conventies. Desondanks zijn ze bij de politie toegestaan en worden ze door de Amerikaanse politie veelvuldig ingezet. Het Britse Forensic Architecture doet normaliter onderzoek naar chemische wapens in oorlogsgebied zoals Syrië en onlangs nog in Marioepol in Oekraïne. Het politiekorps van Portland staat al ruim tien jaar onder verscherpt toezicht van de federale overheid wegens excessief geweld tegen de zwarte bevolking en linkse demonstranten. In 2020 werden behalve demonstranten ook aanwezige journalisten aangevallen door de politie.