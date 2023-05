Vermorzel iedere schakel van huiselijk geweld • Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 117 keer bekeken • bewaren

Robin Smit Gemeenteraadslid Partij voor de Dieren, Den Haag

© cc-foto: drburtoni

Zie onder voor co-auteurs

Het landelijk congres Huiselijk Geweld: het doorbreken van de cirkel van geweld was op 11 mei. Dierenmishandeling miste in het programma. Een complete aanpak om de cirkel van geweld te vermorzelen ontbreekt hierdoor. Dit is een gemiste kans om professionals en beleidsmakers te voorzien van de broodnodige kennis over dieren als sleutelfiguren in gewelddadige thuissituaties.

Steeds meer onderzoek onderschrijft de rol van huisdieren in gewelddadige thuissituaties: bij 50% van dergelijke situaties is ook sprake van dierenmishandeling. Daarnaast stellen slachtoffers hun vlucht langer uit als ze een huisdier hebben en worden achtergelaten huisdieren gebruikt als pressiemiddel, waardoor slachtoffers zich genoodzaakt voelen terug te keren.

Het doorbreken van de cirkel van geweld kan alleen als ook de minder bekende schakels van de geweldspiraal aandacht krijgen. Dieren hebben een sleutelrol in het signaleren en doorbreken van geweld achter de voordeur. Voordat een dader geweld pleegt tegen een mens, heeft deze vaak al geweld tegen dieren gebruikt. Bij constatering van dierenmishandeling is de kans meer dan 30% dat er sprake is van huiselijk geweld. Daarom kan dierenmishandeling de indicator zijn om andere geweldsdelicten te voorkomen of gewelddadig gedrag eerder te signaleren. Dierenmishandeling moet een rode vlag zijn voor professionals.

Gelukkig zien we dat de kennis over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld steeds meer terrein wint bij Veilig Thuis en (crisis)opvangorganisaties. Er bestaan inmiddels opvangplekken waar slachtoffers hun huisdieren kunnen meenemen. Maar nog té vaak is die aandacht voor dieren in de veiligheidsketen afhankelijk van een medewerker met compassie voor dieren. De bewustwording moet worden vergroot. Dierenmishandeling moet een integraal onderdeel zijn van de aanpak van huiselijk geweld, om de geweldsspiraal voor eens en altijd te doorbreken.

Organisaties als Mendoo werken aan meer bewustwording rondom dierenmishandeling en pleiten voor landelijk beleid waar het gezamenlijk herstel van mens en dier centraal staat. De erkenning van de band tussen mens en dier en het effect hiervan op hun welzijn moet worden ingebed in de hulpverlenende organisaties. Het mag niet uitmaken waar iemand aanklopt voor hulp. Alle gezinsleden die slachtoffer worden van mishandeling, inclusief huisdieren, moeten worden opgevangen en passende hulp worden geboden.

Het is dan ook doodzonde dat op een congres over het doorbreken van de cirkel van geweld in huiselijk geweldsituaties het thema dierenmishandeling ontbreekt. Dit is juist een uitgelezen kans om professionals, ambtenaren en beleidsmakers voor te lichten over deze schakel. Maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de minister van Justitie Yesilgöz. Zij en haar ministerie kunnen het hiaat in het beleid van maatschappelijke hulpverlening dichten. Door hun tunnelvisie te doorbreken en in het landelijk beleid dieren integraal op te nemen als sleutelfiguur. Pas dan vermorzelen we alle schakels van huiselijk geweld.