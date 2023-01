Verminking van rivieren verergert gevolgen van de klimaatcrisis

De grote overstromingen die Europa treffen worden niet alleen veroorzaakt door overvloedige regenval maar ook door de manier waarop ingenieurs rivieren in de loop der tijd hebben verminkt om die meer te laten voldoen aan de wensen van de industriële revolutie. De gevolgen van die zogeheten 'strijd tegen de natuur' zijn desastreus. In deze video van The Guardian wordt uitgelegd hoe het denken over leven langs rivieren is veranderd, met een glansrol voor Nederlandse wetenschappers en Journaal-presentator Elleke van Doorn komt ook nog voorbij.