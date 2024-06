Verlos ons van de stropdassen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

Bestaat er een stompzinniger kledingstuk dan de stropdas? Nee toch zeker. Het wat fatterige versiersel van de heren-nek mag dat predikaat ‘stompzinnig’ vooral dragen vanwege de volstrekte nutteloosheid van het onding. De oorspronkelijke ‘cravate’ was nog enigszins functioneel maar het mag een wonder heten dat deze flauwekullia de eeuwen én alle modetrends heeft getrotseerd. Gelukkig zien we het debiele broertje, de ‘Ascot’ of ‘Choker’ buiten VVD-kringen nauwelijks meer. Dat futloze lapje heeft godzijdank afgedaan.

De strik is een klasse apart maar heeft wat mij betreft, buiten de combinatie met het rokkostuum ook veel aan waarde verloren. Het klassieke apenpak billijkt zijn bestaansrecht, maar zodra het de combinatie met een smoking betreft verliest de strik al veel van zijn glans. Een perfect sluitende smoking behoeft die vlag simpelweg niet, net zomin als een maatpak de stropdas. Vreemd toch dat sommig gebruik van ouderwetse kledingstukken de internationale modepolitie blijkbaar totaal is ontgaan.

Omgekeerd wordt de strik natuurlijk al wél jaren misbruikt als mallotig accessoire. Veelkleurig, buiten formaat en van vreemde materialen doet het verschijnsel opmaat bij hipster en andere showy volk. Misschien is dat wel de kern van het failliet van de strik; Het is gedevalueerd door misbruik en heeft derhalve nauwelijks meer plaats binnen de serieuzere kledingstijl.

Maar terug naar die nog veel hopelozer, kleurlozer stropdas. Een kledingstuk dat iedere kerel, met een beetje goed fatsoen, toch echt niet meer draagt. Om nu op te roepen tot een Nationale stropdassenverbranding gaat mij veel te ver, immers zonde van velerlei ander gebruik van ‘de strop’. De junkie die zijn arm ermee afbindt, de student die hem vrolijk om het hoofd knoopt, de komiek die het vrolijk over de schouder draagt (Hallo Jaques Plafond!), het zijn die plaatsen waar ‘de strop’ excelleert in functioneel gebruik.

Maar waarom tooit het kantoorvolk en ander niet-modieus beroepsvolk zich nog altijd met deze rampzalige overbodigheid? Zelfs de echtgenoot van onze voormalige koningin, prins Claus, ontdeed zich ooit publiekelijk van dit onzinnig onzinding teneinde zich een nieuw soort van decorum te verschaffen. De prins wees ons mannen het verlichte pad dat de bovenste hemdsknoop voldoende was om de zaak bij elkaar te houden. Mogelijk was dit opmerkelijk gedrag hem door vreemde krachten ingegeven tijdens zijn opname in een Zwitsers herstellingsoord voor zenuwpatiënten maar dan zou ik zeggen dat het budget dat wij het huis van Oranje jaarlijks toeschuiven in ieder geval in dát jaar geen betere bestemming had kunnen krijgen. Als dat de prijs moest zijn voor het indalen van groter inzicht en besef dat het nu toch echt wel gedaan moest zijn met het volgzaam dragen van een stropdas dan pleit ik stellig voor het verhogen van dat budget. Wellicht daalt er dan nóg meer gezond besef in bij de van Oranje-Nassautjes waardoor ook dat heilloze instituut zichzelf, geheel verlicht, opheft.

Tenslotte, terug naar de kern van dit betoog. Laten we Neerlands straatbeeld verlossen van die belachelijke stropdas en het ding collectief aan de wilgen hangen. Dat komt onze algehele geestelijke gezondheid ongetwijfeld zeer ten goede en batig saldo is tevens dat die sombere wilgen geweldig zullen opknappen van hun nieuwe, fleurig zijden tooi.