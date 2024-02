Verlies voor grote fastfoodketens die zakendoen in Israël, oproep tot boycot mist doel niet

8 feb. 2024 - 12:24

[Over een paar maanden is Israël klaar met het uitroeien van Hamas..] Je bedoelt met het uitroeien van de Palestijnse bevolking. Dat is namelijk wat Netanyahu en co. willen, zie referenties aan bijbelse genocides en zie aanvallen op burgers en de inzet van honger als wapen. Het punt is echter dat dit niet geaccepteerd wordt door de wereld. Zelfs “Genocide” Joe Biden moet rekening houden met wat het Amerikaanse volk hiervan vindt aangezien we ons in een verkiezingsjaar bevinden. En het duidelijk dat m.n. het Democratische deel niet blij wordt van de genocide. [Back to business as usual, tot de volgende crisis.] Er is geen Back to business as usual. Israël is definitief door de mand gevallen als genocidale schurkenstaat. Politici en bedrijven die de misdaden steunen zullen hier uiteindelijk op afgerekend worden.