Verkopers blikjes en flesjes willen wel de lusten, niet de lasten

In Nederland wordt een veel lager percentage van de verkochte blikjes en flesjes met statiegeld ingezameld dan elders. In andere landen zijn bedrijven die statiegeldverpakkingen verkopen, vaak ook verplicht om lege blikjes en flesjes weer in te nemen. Plannen om een vergelijkbaar systeem in Nederland in te voeren, stuiten echter op veel verzet. Bioscopen, kiosken en pretparken willen niet dat zij verplicht worden om de verpakkingen weer in te nemen, zo blijkt uit een rondgang van de NOS.