Verkoop Tesla stort nog verder in, bedrijf ontkent dat het impopulaire Musk aan de kant wil zetten

Het aantal verkochte Tesla auto's is in april in Frankrijk met maar liefst 59 procent gedaald. Dat meldt het Franse internationale persbureau AFP. Over de eerste vier maanden van 2025 is het aantal verkochte zogeheten Swasticars, de bijnaam die de auto's krijgen sinds CEO Musk openlijk de nazigroet bracht, met bijna de helft afgenomen ten opzichte van 2024. Dat geldt overigens niet alleen voor Frankrijk, de op twee na grootste automarkt van de EU. Over heel de Unie zijn de verkopen van Tesla met 45 procent gedaald.