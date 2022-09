Verkleumde kinderen in de regen bij Ter Apel Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1031 keer bekeken • bewaren

© Foto: People for People

Voor wie dacht, het is al even stil rondom Ter Apel en je hoort ook niks meer over enorme groepen mensen die daar in het gras, zonder faciliteiten moeten overnachten, dus het zal inmiddels wel beter gaan, die haal ik hierbij even uit hun droom. Het is namelijk een drama, nog steeds.

Zojuist sprak ik Marcella Simons, directeur van de begin dit jaar opgerichte People for People foundation. De laatste maanden hebben zij als organisatie spullen uitgedeeld bij verschillende asielopvanglocaties nadat bleek dat mensen die daar worden opgevangen echt niet moeten rekenen op meer dan een bed en een zeer karig bord eten. Zelfs de meest basale items, zoals schone onderbroeken, daar ontbrak het aan. En dat is niet heel bevordelijk voor het welzijn, zeker niet als je bedenkt dat het hier gaat om veelal getraumatiseerde mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld.

Vandaag stond Ter Apel op de planning. De herfst heeft haar intrede gedaan en het is koud. Dus met bussen warme kleren en winterjassen toog het People for People team richting de provincie Groningen.

Inmiddels heeft dit team wel het een en ander aan ellende gezien in Nederland-AllesVoorAnderenMoetSoberZijnLand. Maar wat ze daar aantroffen was meer dan hartverscheurend onmenselijk. Tientallen gezinnen met kleine kinderen. In de regen, in de kou. Met niets dan wat schamele zomerkleren ter bescherming. Zonder dat er informatie was. Zonder zorg. Niks. - Vanavond om half 10 zaten ze er nog steeds. In de hoop vannacht nog ergens met een bus te worden afgevoerd naar een zaaltje met veldbedden.

Organisaties zoals People for People, Migreat of het Rode Kruis zijn op dit moment de doekjes voor het bloeden. Er zijn mensen die inmiddels radeloos rondbellen en mailen voor hulp. Maar in Den Haag vindt men het wel best.

Het is een grote schande dat dit is wat wij, één van de rijkste landen ter wereld, gewoon maar laten gebeuren. Huilende kinderen laten verkleumen in de regen en dan tot ‘s nachts niets communiceren over of, en eventueel waar, ze met een dak boven hun hoofd mogen slapen.

Nee, dit is geen onmacht. Dit is beleid. Kinderen traumatiseren.

Mensen angst aanjagen zodat niemand hier gebruik durft te maken van de rechten die ze hebben.

De specialiteit van ons aller kabinetten Rutte.

*People for People heeft een twintigtal kleine kinderen laten schuilen in hun busjes.