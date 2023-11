Verkiezingsuitslag gaat Nederland onbestuurbaar maken Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 618 keer bekeken • bewaren

De media doen hun uiterste best om van de Tweede Kamerverkiezingen de belangrijkste te maken van deze eeuw. De vraag is eigenlijk waarom. Omdat de aarde of mensheid dreigt te vergaan vanwege de klimaatcrisis? Dat er een klimaatcrisis is, dat is voor de meeste mensen wel duidelijk, maar of deze ervoor gaat zorgen dat de aarde of de mensheid verdwijnt, daar ben ik niet van overtuigd. Sterker nog; ik weet zeker dat dat niet zo is. Ja, de klimaatcrisis zal bijzonder veel schade aanrichten aan natuur en mens. Dat is wel zeker. Wat ook voor mij zeker is dat met name ons neoliberale systeem verantwoordelijk is voor de menselijke invloed op deze klimaatcrisis. Maar blijkbaar is er nog niet voldoende schade geleden, hebben we hiervan zelf nog te weinig gemerkt, want er zijn maar weinig partijen die ook werkelijk dit systeem willen veranderen. Als we daar morgen voor konden kiezen, ja, dan waren deze verkiezingen zeker de belangrijkste van deze eeuw.

Als we dan kijken naar met name de grootste partijen; VVD, PVV, GroenLinks/PvdA en NSC zijn dit allemaal partijen die binnen het neoliberale systeem rechts of links kleuren. Dus zo heel veel aardverschuivends gaat er niet gebeuren. Voor mij is wel zorgelijk de vraag of er nadat de verkiezingsuitslag morgenavond in grote lijnen bekend is geworden, wel een formatie te vinden is, die kan komen tot een duurzame samenwerking van in ieder geval 4 jaar. Zoals ik daar nu naar kijk en als de lijsttrekkers trouw zijn aan wat ze zeggen (wat natuurlijk altijd maar de vraag is), dan gaat dat gewoon niet lukken.

Kijk maar mee; stel dat de PVV wint, moge God dat verhoeden, dan is de VVD de enige die met hen wil samenwerken. Wint de VVD, dan wil de PVV met hen verder, NSC niet, want die wil niet met PVV en ook GL/PvdA niet. Wint GL/PvdA, dan zijn de VVD en NSC weinig bereid om hiermee samen te werken, zou heel ongeloofwaardig zijn, over PVV heb ik het al helemaal niet. Wint NSC, die wil niet met PVV, wel de VVD, maar GL/PvdA is daar weer geen gelukkige combinatie mee. Conclusie, het lijkt sowieso niet tot 3 grote partijen te komen. Dreigt een minderheidskabinet NSC, VVD en een aantal kleintjes, maar goed, dat kan eigenlijk alleen als NSC de grootste wordt, wat waarschijnlijk niet gebeurt gezien de laatste peilingen, maar je weet het nooit. De VVD zal niet snel in een minderheidskabinet stappen, althans dat heeft Dilan Yesilgöz al gezegd. Dit allemaal concluderend als de lijstrekkers zich houden aan hun uitspraken tijdens deze campagne.

Wat ik veel mensen in mijn omgeving hoor zeggen dat deze campagne weer zoveel oude politiek is, de verschillen uitvergroten, elkaar daarop aanvallen, wat het absoluut niet makkelijker maakt voor de kiezer om tot een voor hem of haar kloppende keuze te komen. Veel mensen die ik spreek vinden niet in 1 partij dat wat ze willen en waarvoor ze willen kiezen, maar in verschillende, soms zeer uiteenlopende partijen de punten waar ze achter staan. Maar als ze dan voor 1 partij kiezen, hebben die weer andere uitgangspunten, waar ze totaal niet achterstaan. Als je dan een van de kieswijzers doet, komt daar een partij uit als 50plus, terwijl je zelf 30 bent bijvoorbeeld. Wat er mist is een heldere analyse van wat er in Nederland aan de hand is, welke problemen er moeten worden opgelost, de samenhang daartussen en een zichtbare bereidheid om die samen aan te pakken. Dus de verschillen overbruggen om te komen tot een voor Nederland duurzaam en toekomstbestendig beleid. Nu moeten we maar afwachten of het kan komen tot een vorm van samenwerking en wat daar dan uit voortkomt. Terwijl de problemen op verschillende vlakken enorm zijn. Zou het niet veel handiger zijn om te kiezen voor een combinatie van partijen en hun ideeën, zodat je nu al kunt kiezen voor de toekomst zoals je die zou willen. Dat er van tevoren wordt geformeerd en dat je voor verschillende formaties kunt kiezen? Misschien een iets te wilde gedachte?