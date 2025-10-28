Verkiezingen feestelijk begonnen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 198 keer bekeken • bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU) Persoon volgen

De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer zijn vandaag feestelijk begonnen. Ver weg van het gepolariseer vieren we op deze dag vooral een belangrijk democratisch feit: de grote partijen hebben verklaard geen coalitie te vormen met de PVV van Wilders. Want: weglopen, geen bestuurlijk vermogen, discriminerend en tweedracht zaaiend vanwege zijn anti-islam haatplannen. Ik voeg daaraan toe het gegeven dat Wilders een politieke eenpersoonsbeweging vormt zonder de controle en het toezicht van een democratisch functionerende partij-organisatie. Hij en hij alleen beslist over alle politieke issues, van kandidatenlijsten tot aan de geldtrommel van de PVV. Kim Jong-un, de Opperste leider van Noord-Korea, als rolmodel.

De feeststemming rond het niet samengaan met de rechts-extreme PVV mag niet vrijblijvend zijn. Natuurlijk de paar miljoen PVV-kiezers wisten vooraf dat hun stem op Wilders machteloos zou blijven. Toch hebben de partijen die Wilders hebben uitgesloten van coalitievorming een zware verantwoordelijkheid om het gesprek met deze kiezers aan te gaan. Deze kiezers hoeven zich niet te verantwoorden waarom zij zich hebben uitgesproken voor deze ondemocratische partij. Veeleer zullen de democratisch partijen bij zichzelf te rade moeten gaan waarom zij zo massaal deze kiezers hebben verloren. Of misschien scherper gesteld: waarom zij Wilders in staat hebben gesteld om door leugens, misleiding en racisme de eerste viool te spelen terwijl compositie en melodie deden denken aan de droevigste dagen van Europa.

Zo’n zelfreflectie kan gepaard gaan met de reorganisatie van de eigen partij. Bijeenkomsten organiseren in wijken en dorpen waar veel PVV’ers wonen en werken. Mensen daadwerkelijk bijstaan als ze gemangeld worden door de gemeentelijke overheidsbureaucratie. Ontmoetingen organiseren met talloze vrijwilligers om PVV’ers in contact te brengen met azc-bewoners. Kortom de PVV-kiezers bovenal serieus nemen en niet wegzetten als dom.

Er is nog een bijzondere reden voor mijn voorstel: het gevaar dat eenlingen of radicale groepjes uit de PVV-achterban het recht in eigen hand nemen en in de uitsluiting van Wilders een rechtvaardiging zien om met geweld hun stem te laten horen. Denk hierbij aan het geweld dat tegen azc’s wordt gebruikt. We moeten alles op alles zetten om dit te voorkomen.