Verhitting in Europa nu erger dan in Afrika

Zuid-Europa kampt met temperaturen van boven de 40 graden die voorheen slechts midden in de zomer werden bereikt. De 'ongekende temepraturen' verontrusten enorm. Dr. Kiswendsida Guigma, klimaatwetenschapper van het klimaatcentrum van Rode Kruis - Halve Maan in Burkina Faso, legt bij France 24 uit dat de toename veel heviger is dan in Afrika. "Landen als Tsjaad kampen ook wel met hogere temperaturen maar dan gaat het om 1 of 2 graden boven het gemiddelde. In Spanje is het zes graden daarboven. Dat is een enorm verschil." Guigma wijst er op dat de klimaatverandering momenteel het hardst van heel de wereld optreedt in Europa. "Twee keer zoveel als elders." Overigens treft de hitte ook het noorden van de Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee, zoals Tunesië en Marokko.