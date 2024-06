Vergeefs op de foto met Froger

Tot begin vorige eeuw was het bestaan overzichtelijk, verwart u ‘overzichtelijk’ hier niet met ‘leuk’, in tegenstelling tot wat ons wordt wijsgemaakt is het leven misschien wel helemaal niet bedoeld om ‘leuk’ gevonden te worden.

In de jaren vijftig kwam er televisie, vanaf dat moment moest je je als individu verhouden tot een eindeloze stroom aan beelden en indrukken. Het behoeft geen toelichting dat dit in de daaropvolgende vijfenzeventig jaar alleen maar erger werd.

Godzijdank begint het monster dat een eeuw geleden onze kalme levens kwam verstoren in zijn eigen staart te bijten. De technologie die massacommunicatie mogelijk maakt is zo ver ontwikkeld, dat we niet meer weten of wat we zien echt is.