BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

‘Verfrissend dat een ongekozen leider namens ons allemaal beslist of we het Songfestival moeten boycotten’

Kijk Nou
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
422 keer bekeken
  •  

Druktemaker Marcel van Roosmalen is zeer te spreken over het besluit van AVROTROS om het Songfestival te boycotten, vertelt hij bij De Nieuws BV. “Geruststellend dat AVROTROS in deze barre tijden ongevraagd in het wak springt dat de politiek open heeft gelaten. Laat AVROTROS voortaan maar beslissen over wat goed en fout is. Ik denk dat ze zelf ook heus wel doorhebben dat dit smaakt naar meer.”

Meer over:

kijk nou, marcel van roosmalen, druktemaker, de nieuws bv, eurovisie songfestival, avrotros
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Al 100 jaar voor