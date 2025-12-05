‘Verfrissend dat een ongekozen leider namens ons allemaal beslist of we het Songfestival moeten boycotten’

Druktemaker Marcel van Roosmalen is zeer te spreken over het besluit van AVROTROS om het Songfestival te boycotten, vertelt hij bij De Nieuws BV. “Geruststellend dat AVROTROS in deze barre tijden ongevraagd in het wak springt dat de politiek open heeft gelaten. Laat AVROTROS voortaan maar beslissen over wat goed en fout is. Ik denk dat ze zelf ook heus wel doorhebben dat dit smaakt naar meer.”