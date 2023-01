Verenigde Staten willen dictatuur Noord-Korea van binnenuit breken

17 jan. 2023 - 11:11

@HollandseKaas "Oorspronkelijke bevolking" is een relatief begrip. Het hangt ervan af hoe ver je teruggaat in de tijd. Ook kan je je afvragen welke rechten je kan ontlenen aan het feit dat je als eerste bent aangekomen in een bepaald gebied, zeker als dat gebied voldoende ruimte biedt voor grote groepen nieuwe mensen. Elke nieuwe generatie heeft nieuwe kansen en mag geen bloedschuld met zich meedragen. Het idee dat we op een of andere manier verantwoordelijkheid dragen voor keuzes die generaties in het verleden hebben gemaakt is irrationeel. Wel is het belangrijk dat elke nieuwe generatie ervoor zorgt dat fouten die in het verleden zijn gemaakt niet doorwerken in de huidige tijd. Uiteraard is dat een lastig proces, maar desalniettemin blijft het belangrijk hier oog voor te hebben. Daarom gun ik het Joodse volk zijn eigen staat, gun ik de afstammelingen van tot slaaf gemaakten hun welvaart en gun ik Amerika hun militaire dominantie. Ondanks de vele fouten die de vorige generaties in Amerika hebben gemaakt, hebben ze dankzij hun opofferingen ervoor gezorgd dat we geen nazistisch of Stalinistisch Europa hebben. Opofferingen die wij in Europa nog steeds niet bereid zijn te maken, zelfs financieel niet. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat zonder de USA de wereld een vreselijke plek zou zijn, waarbij onderdrukking de norm was. Een bedankje zou dus op zijn minst op zijn plaats zijn.