Verenigde Staten overvallen door ongekende kou, vleermuizen vallen uit de lucht
Kijk Nou

De grootste vleermuizensoort in de Amerikaanse Houston is in levensgevaar. Door de strenge winter in de Verenigde Staten, raken de dieren onderkoeld waarna ze op de grond vallen. Als ze zich niet kunnen opwarmen, komen ze uiteindelijk te overlijden.

Mary Warwick, de directrice van een dierenasiel in Houston, ruimt de vleermuizen van de grond op om ze vervolgens op te warmen met een warmtebron. ‘’Daarna hydrateren we ze met behulp van een vloeistof onder hun huid en na een paar uur kunnen we ze voeden.’’