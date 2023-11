Verenigde Arabische Emiraten willen olie- en gasdeals sluiten tijdens klimaattop

De gelekte documenten bewijzen het gelijk van critici die vanwege de fossiele belangen van het gastland al langer bezwaar maken tegen de klimaattop in Dubai. NRC schrijft : “Dat de Emiraten geen plannen hebben om hun oliewinning te verminderen bleek deze zomer. Toen kondigde Adnoc aan de olieproductie versneld op te schroeven naar 5 miljoen vaten per dag in 2027.”

Namens de EU zal Eurocommissaris Wopke Hoekstra aanwezig zijn op de top. Hij is niet optimistisch. “In normalere omstandigheden zou succes al bepaald niet evident zijn”, verklaart hij, maar door de oorlogen in Oekraïne en in Gaza en de spanningen met China is de kans op een doorbraak nu nog kleiner. “We staan echt voor een steile klim.”