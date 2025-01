Verenigd Links en de zure frustraties van De Telegraaf Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 541 keer bekeken • bewaren

Habtamu de Hoop, het 26-jarige Kamerlid van de fractie GroenLinks-PvdA wiens ster snel stijgt in Den Haag, stelt voor een nieuwe linkse partij op te richten in plaats van de twee partijen te laten fuseren. Die partij zou dan 'Samen Vooruit' of 'Verenigd Links' moeten heten. Francisco van Jole stelt de naam 'Stem op Links' voor. "Dan moet Yesilgöz steeds zeggen 'Stem op Links'." Volgens hem kan een nieuwe partij voor een opleving zorgen maar werkt dat maar een enkele keer. "Bij de volgende verkiezingen is dat effect weer weg."

De Hoop stelt dat de nieuwe partij zich moet richten op thema's die de mensen direct aangaan, zoals de inflatie. Van Jole constateert dat het probleem van links niet alleen te maken heeft met PvdA of GroenLinks omdat het in heel veel landen speelt. "Linkse mensen hebben wel idealen maar geloven daar niet echt in, mede omdat die te weinig uitgedragen worden. Maar dat kan veranderen. Het debat wordt nu gedomineerd door migratie maar omdat in veel landen mensen aan de macht zijn gekomen die beweren dat ze dat gaan 'oplossen', zoals hier Wilders of in de VS Trump, vervalt het mogelijk als debatonderwerp. Ze zijn immers al aan de macht. In Zweden zie je dat daardoor de opinie nu verschuift van migratie naar gezondheidszorg. Dat kan hier ook gaan gebeuren en daar kan links zijn voordeel mee doen."

Kee, parlementair journalist bij onder meer Bar Laat, vertelt dat hij geprobeerd heeft De Hoop aan de talkshowtafel te krijgen maar dat de politicus op het laatste moment afhaakte. Het blijft gissen waarom. "Misschien vonden ze dat er al voldoende aandacht voor was geweest."

Over talkshowtafels gesproken, De Telegraaf klaagt dat er te veel linkse politici en andere progressieve mensen op tv te zien zijn. Voor het gemak heeft de krant de commerciële zenders en de publieke omroepen WNL en ON niet meegeteld.

Kee vertelt dat rechtse politici vaak weigeren te komen. Van Jole vindt het een goede zaak dat de pers links is als de regering rechts is. "Maar dat is voor De Telegraaf natuurlijk wel een probleem." Eerder merkte hij al op dat De Telegraaf ruim een eeuw geleden werd opgericht door ondernemers die Amsterdam te links vonden. "Aangezien ze daar na honderd jaar nog steeds geen verandering in hebben weten te brengen is het niet vreemd dat ze zo gefrustreerd klinken."