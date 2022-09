Verduurzaming als excuus om burgers in energiearmoede te laten barsten

In dit door God terecht vergeten en verlaten land is het betere altijd de vijand van het goede. Veel actieve mensen begrijpen nu precies wat wordt bedoeld want zij ervaren dat aan de lopende band: ze komen met een oplossing voor een probleem en onmiddellijk nemen wijsneuzen onbeholpen het woord. Zij stellen vast dat dit plan niet volmaakt genoeg is, niet precies genoeg het gewenste doel bereikt en misschien onvoldoende nauwkeurig de mensen raakt die met het probleem te maken hebben. Dat leidt dan tot eindeloos gezeur en gezemel, waarna er niets gebeurt. Vaak is dat ook gewoon de bedoeling van deze critici. Je ziet dit nu in de debatten rond steun aan burgers in het nauw. O wee als daar mensen van profiteren die helemaal niet of maar een klein beetje in het bewuste nauw zitten. Dan kun je beter niks doen. Dan kun je het beter nalaten. Dit soort vergadertijgers vinden vaak bondgenoten in de mispunten, die hun vinger opsteken en op serieuze toon zeggen: “Het is kort dag, meneer de voorzitter”.