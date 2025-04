Verdachte timing importheffingpauze Trump voedt vermoedens van verraderlijke voorkennis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 656 keer bekeken • bewaren

Woensdag kondigde Donald Trump een tijdelijke pauze aan op zijn invoerheffingen, waarbij importtarieven voor 75 landen plots weer werden verlaagd naar 10 procent. Tegelijkertijd verhoogde hij de tarieven voor China wel naar 125 procent. Deze onverwachte beleidswijziging zorgde onmiddelijk voor een sterke opleving op de beurs, met een gemiddelde stijging van 9,5 procent en een waardestijging van bijna 4 biljoen dollar voor de Amerikaanse S&P 500. Oftewel, daar zijn een aantal mensen enorm rijk van geworden.

Opvallend was dat Trump enkele uren voor de aankondiging op zijn eigen sociale netwerk Truth Social postte: "DIT IS EEN FANTASTISCHE TIJD OM TE KOPEN!!! DJT". Het is juist deze timing die vragen oproept bij Democratische parlementsleden, die nu aandringen op een officieel onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis of marktmanipulatie.

Trump verklaarde dat hij "die ochtend" de beslissing had genomen, hoewel hij er "al enkele dagen over nadacht". Zijn handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer leek niet vooraf op de hoogte te zijn gebracht en verklaarde tijdens een parlementaire hoorzitting dat de president "eigenhandig, intuïtief" had besloten.

Het gebruik van de afkorting 'DJT' in Trumps bericht trekt extra aandacht, aangezien dit zowel zijn initialen zijn als de beurscode van zijn mediabedrijf Trump Media and Technology Group. De aandelen van dit bedrijf stegen die dag met 22,7 procent. Het Witte Huis ontkent uiteraard enige onregelmatigheid en minister van Financiën Scott Bessent beweert dat dit "al de hele tijd Trumps strategie was".