Verdachte aanwezigheid van Russische schepen in de Noordzee, Nederland heeft geen goed antwoord op dreiging

Alle infrastructuur in het Nederlandse deel van de Noordzee tegelijkertijd in de gaten houden is volgens Defensie "onmogelijk". De Vladimirsky is beurtelings geschaduwd door de marineschepen Zr.Ms. De Ruyter en Zr.Ms. Tromp en in de gaten gehouden door een vliegtuig van de kustwacht. De marine hoopt dat er een afschrikwekkende werking vanuit gaat.

Over zulke mogelijke ongeziene activiteiten wil de woordvoerder van Defensie geen informatie geven. Wel zegt hij dat er behoefte is aan meer middelen waarmee de Noordzee beter in de gaten kan worden gehouden. Binnenkort gaat er een brief naar de Tweede Kamer waarin duidelijk wordt gemaakt waar precies behoefte aan is. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om radarsystemen. Het plan is om hier in totaal 25 tot 100 miljoen euro aan uit te geven.