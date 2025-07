Inderdaad verdacht veel Belgische televotes voor Israël bij Songfestival

Het cijfer staat in het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open Vld). Zij stelde die aan minister van Media Cieltje Van Achter (N-VA) na de discussie die was ontstaan over de stemming. Tijdens de finale werden in België 220.554 stemmen geregistreerd, terwijl 698.000 huishoudens afstemden op de uitzending. Volgens Van Achter zijn dat veel stemmen in verhouding tot het aantal kijkers. In de finale werden ook bijna tien keer zoveel publieksstemmen uitgebracht als tijdens de eerste halve finale.

Hoeveel stemmen er precies naar Israël gegaan zijn, mag de VRT niet bekendmaken. De vragen zijn gesteld omdat Israël, dat als tweede eindigde, verbazingwekkend veel stemmen kreeg. Het land dat bezig is een genocide uit te voeren op de bevolking van Gaza, voerde onder meer een uitgebreide promotiecampagne om stemmen binnen te halen. Het is nog onduidelijk of Israël volgend jaar wordt uitgesloten van het feest. De organisatie stelt op andere gebieden veel in het werk om te voorkomen dat de competitie ontaardt in een politieke propagandashow. Onder meer Spanje, IJsland en Slovenië, maar ook de Oostenrijkse van dit jaar pleiten ervoor het land te weren. In de winter wordt daar een beslissing over genomen.