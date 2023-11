Verbod op gebruik smartphone uitgebreid naar het basisonderwijs

Leerlingen van het basis- en speciaal onderwijs mogen vanaf 1 januari in de klas geen smartphone meer gebruiken. Dat heeft demissionair minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) besloten in overleg met het onderwijs, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een onderlinge afspraak met het onderwijs, niet om een wettelijk verbod.