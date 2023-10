Verbijstering alom: Nederland weigert steun aan VN-oproep tot staakt-het-vuren in Gaza

De Nederlandse ambassadeur bij de VN in New York, Joke Brandt, onderstreepte in een toelichting wel het belang van gevechtspauzes, hulpgoederen en het scherp veroordelen van ‘alle geweldsdaden tegen Palestijnse en Israëlische burgers’. ,,Maar belangrijke elementen missen wat ons betreft in de tekst”, zei ze. Het gaat er dan met name om dat niet in de tekst staat dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Ook ligt onvoldoende nadruk op de vrijlating van alle gijzelaars, vindt Nederland. Een Canadees amendement om in de tekst ook de terreuraanval van Hamas te veroordelen en op te nemen dat de Israëlische gijzelaars moeten worden vrijgelaten, kreeg niet voldoende steun.