Verbijsterend dat Rianne Letschert Markuszower op de koffie vraagt Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 357 keer bekeken Bewaren

Iemand met zulke denkbeelden raak je als democraat toch met een tang niet aan.

Het gebrek aan besef voor de gevaren die de democratie bedrijven in de hele nationale politiek is stuitend. Nog geen halve dag heeft Gidi Markuszower en zijn bende van zes de PVV verlaten, of hij wordt al op de koffie uitgenodigd bij kabinetsformateur Rianne Letschert. Daarmee wordt hij verheven tot de leider van een serieuze partij met wie de te vormen coalitie zaken kan doen. Het lijkt erop dat Rob Jetten en Henri Bontenbal er net zo over denken. Dat Dilan Yesilgöz hier achter staat is voor deze semi populiste niet verwonderlijk.

In Nieuws van de Dag kondigde Markuszower de naam van zijn partij aan: Nederlandse Vrijheidsalliantie. Hij vertelde erbij dat de afkorting NVA gelijk was aan die van de grootste Vlaamse regeringspartij.

Gidi Markuszwower staat in de Tweede Kamer bekend om zijn onversneden moslimhaat en zijn afkeer van asielzoekers, die hij aanduidde als "beesten" en "hyena's". Ook beschuldigde Markuszower de regering ervan door haar toelatingsbeleid het antisemitisme te bevorderen. Hij noemt het "een misdaad tegen het Nederlandse volk". Hij eist dat de verantwoordelijken voor een tribunaal worden gedaagd. Over Oekraïners zei hij: "Het is best te begrijpen dat mensen uit Oekraïne hiernaartoe willen komen, want ze betalen hier geen huur, geen gas, geen water en licht."

Om die reden zag Geert Wilders hem als de ideale vicepremier en minister van Migratie in het kabinet-Schoof. Daar stak de AIVD om nooit openbaar gemaakte redenen een stokje voor.

Je hoeft niet je best te doen om dit alles boven water te halen. Het staat gewoon op de Wikpedia-pagina van Markuszower.

Deze meneer heeft nu het geloof in zijn heiland opgezegd. Hij kondigt aan een ledenpartij op te richten. Met andere woorden: wij krijgen er een beweging bij met het gedachtengoed dat de voorlopige leider jarenlang al in de Tweede Kamer heeft uitgedragen.

Het kan niet zo zijn dat deze Saulus in een nacht een Paulus is geworden.

Politici als Gidi Markuszower raken democraten nog met geen tang aan. Die weten dat zij voor het openbaar bestuur kozen om dergelijke antidemocratische zondebokzoekende volksmenners de voet dwars te zetten. Uit naam van de vrijheid en de mensenrechten.

En als zo iemand ook nog een vereniging achter zich heeft, is dat geen reden om er een kopje koffie mee te drinken om maar eens een Haagse uitdrukking voor gekonkel in achterkamertjes over te nemen.

Maar de eerste uitnodigingen heeft Markuszower al binnen. Hij is welkom.

Stelletje Roodkapjes dat ze daar zijn. Wilders, Bontenbal, de geniale rectrix van de Maastrichter universiteit. E tutti quanti.

Ze gaan naar grootmoeder koekjes brengen. Ze zien niks.

Andere metafoor: de wakkere democraten en zogenaamde politici van het midden halen hem zwaaiend met palmtakken binnen.

Er is reden tot grote zorg voor dit gebrek aan waakzaamheid.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zekere nu de laatete putten open blijven en Friesland zo´n schandalige vergoeding krijgt voor het toestaan van exploitatie van gasvelden.