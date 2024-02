Verbijsterbeeld

10 feb. 2024 - 13:59

@Martin Waters heeft veel opgestoken van Jung, en als je Heidegger of een Erich Fromm doorlezen hebt kom je ook een eind. Waters zijn inzicht waar de oorlog een brandstofmotor voor was en is zeker inspirerend. Maar bij mij ontstaat mijn nieuwsgierigeid vooral wat ik zelf om me heen zie en gezien heb, al houd ik uit zelfbehoud soms wel wat perceptie deuren gesloten. Want anders-> "You reached for the secret too soon, you cried for the moon. Shine on you crazy diamond. Threatened by shadows at night, and exposed in the light. Shine on you crazy diamond. Well you wore out your welcome with random precision, Rode on the steel breeze. Come on you raver, you seer of visions, Come on you painter, you piper, you prisoner, and shine!" You know.