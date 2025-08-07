‘Verbied witte kinderkleren’

Hoe kunnen we onze gezondheid verbeteren, vraagt Druktemaker Meis bij De Nieuws BV. “Het klinkt zo simpel en vanzelfsprekend. Gezond eten, water drinken, goed slapen, bewegen en samenzijn. Maar toch, van alles in de maatschappij werkt dat tegen. Overal is afleiding. Je kan niet eens meer in de spiegel van een openbaar toilet kijken, zonder dat daar reclame doorheen zit.'