‘Verbied vliegen naar plekken waar je ook binnen 24 uur met de trein kunt komen’

12 mei 2022 - 8:59

Subsidie op brandstof? Dat is natuurlijk niet waar. Als een bepaalde belasting op een brandstof niet geheven wordt is dat iets totaal anders dan subsidie. Met dit soort foute argumenten kan je een discussie nooit zuiver voeren. Het niet heffen van accijnzen en BTW op die accijnzen bij vliegen, maar juist wel bij andere manieren van vervoer in ons land geeft wel aan hoe we vooral in ons eigen land beroofd worden door de overheid. Het is echter een politieke keuze waar we mee te dealen hebben. Overigens zijn accijnzen politiek in ons land niet bepaald omstreden. Als vliegen te goedkoop gevonden wordt dan dient dat zo ongeveer wereldwijd aangepakt te worden. Een leuk onderwerp dus voor de G20 binnenkort. Of anders iets waar in het Europese parlement over gesproken moet worden. Eenzijdig in ons land heffingen op kerosine te zetten werkt niet omdat andere landen dan profiteren van onze heffingen. Passagiers kiezen dan voor de goedkopere vluchten vanuit België of Duitsland of stappen over zodra dat kan.