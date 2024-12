Verbied ook in Nederland de sociale media voor jongeren onder de zestien Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 116 keer bekeken • bewaren

Celal Altuntas Schrijver en eerwraakdeskundige

Ze zijn een verslavend verdienmodel geworden.

Na eindeloze discussies over de negatieve invloed van Tiktok, Instagram, Snapchat, en Facebook is de Australische regering in actie gekomen. Afgelopen week nam het Australische parlement een wet aan die het gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 16 jaar verbiedt. Voor- en tegenstanders van de wet vliegen elkaar in de haren. Hoe zit het met onze kinderen?

Aan de Universiteit van Amsterdam is het afgelopen jaar een onderzoek gedaan onder jongeren: ‘Jongeren aan het woord’ van het project AWeSome. Het laat zien dat de negatieve invloed van de sociale media veel groter is dan we denken. Een kwart van de onderzochte jongeren denkt dat sociale media een slechte invloed hebben op hoe gelukkig ze zijn. Een derde vindt dat ze slecht zijn voor hun zelfbeeld. Bij meisjes is dat zelfs de helft, bij jongens een kwart.

Over het algemeen kun je beter investeren in preventie. Maar soms ontkom je er niet aan om dingen te verbieden, als preventie niet helpt. Je hoort wel zeggen: Het is juist goed dat kinderen experimenteren. Vaak klopt dat, maar niet altijd. Je moet je kinderen beschermen tegen het ‘boze oog’ van de sociale media. Daarmee krijgen ze tijd om een boek te lezen, elkaar in de ogen te kijken, met elkaar te praten over onderwerpen die echt belangrijk voor ze zijn. Op sociale media kunnen ze de prooi worden voor religieuze extremisten of pedofielen.

Ze zijn een verslavend verdienmodel geworden, over de ruggen van kinderen. Ook in de afgelopen tijd hebben we weer vaak mogen lezen dat kinderen slachtoffer werden van seksueel misbruik. Kinderen zijn beïnvloedbaar, kwetsbaar. In Nederland is het niet voor niets verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder de zestien. Voor sterke drank ligt de grens bij achttien jaar.

In Duitsland mag je vanaf 14 jaar bier en wijn drinken als de ouders erbij zijn. Vanaf 16 jaar mag je die dranken zelf kopen. In België moet je zestien zijn.