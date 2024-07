Op 11 juli 1995 begon de genocide op de moslims in Sebrenica. Druktemaker Yora Rienstra verbaast zich erover dat media er donderdag nauwelijks aandacht aan besteden. Te meer, omdat het vandaag de eerste internationale herdenkingsdag is voor de slachtoffers: “Ik hoop, nu de oranjekoorts is gezakt, we ons niet meer druk maken over de onterechte penalty gister, maar dat we stilstaan bij de gebeurtenissen van ‘95.”