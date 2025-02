Verbazing over wat er in deze wereld gebeurt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 357 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Nederland speelt een ondergeschikte rol, vooral ook omdat de huidige regering wel hard roept, maar nauwelijks tot concrete besluiten komt.

Door nieuwe machthebbers worden bestaande waarden zoals gelijke rechten, samenwerken in plaats van oorlog voeren of parlementaire democratie bij het grofvuil gezet. We herdenken de ene dag de Holocaust met de boodschap dat dit nooit meer mag gebeuren, maar tegelijkertijd vindt in de Gazastrook systematische vernietiging plaats en wordt gedreigd met het uitzetten van de hele bevolking. De toon van rechts leiderschap is gezet: wie niet voor ons is, is tegen ons en mag worden uitgeschakeld.

Nu de Verenigde Staten, die tot nu toe ijverden voor een goede balans in het spel van de wereldmachten worden geleid door een aantal monomane rijke autocraten, lijkt de wereld op zijn grondvesten te schudden. De huidige president Trump gedraagt zich als een machtige marktkoopman die alles denkt te kunnen regelen en kopen. Musk zorgt voor afbraak van het onderwijssysteem en Kennedy voor afbraak van de gezondheidszorg. De nieuwe VS wil de dienst uitmaken en vooral zichzelf niet tekort doen. Maar nog steeds geldt dat actie reactie uitlokt: China, Denemarken en Canada dreigen met tegenmaatregelen. Europa is helaas intern verdeeld, en het risico bestaat dat landen tegen elkaar worden uitgespeeld. Wel raken we ervan overtuigd dat de NAVO-defensie vanuit Europa versterkt moet worden, omdat de VS minder wil investeren.

Nederland speelt een ondergeschikte rol, vooral ook omdat de huidige regering wel hard roept, maar nauwelijks tot concrete besluiten komt. Intern is men verdeeld, en de oppositie maakt tot nu toe niet echt een vuist. Het gevolg is dat de volksmenners de ruimte krijgen en nemen, en niet gehinderd door goede kennis of moreel besef van alles de wereld in slingeren. Buitenlanders de deur uit, boeren hebben recht op ongebreidelde ruimte, uitkeringen kunnen omlaag, welzijn voor de hardwerkende Nederlanders en het grootkapitaal heeft de prioriteit. Humane voorzieningen worden systematisch ontmanteld.