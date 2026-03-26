‘Verandering komt er als we weer zien wat ons verbindt’

De Britse Groenen hebben weer een video gemaakt waar progressieven hun vingers bij kunnen aflikken. Partijbestuurder Mothin Ali vertelt hoe een man in Londen hem opdroeg om op te rotten naar waar hij vandaan kwam. En dat deed Ali. Hij ging terug naar Sheffield.

Daar vertelt hij over wat er sinds zijn jeugd verloren is gegaan. Met dank aan Margaret Thatcher sloten de fabrieken, raakten arbeiders hun baan kwijt en werden leden van de werkende klasse tegen elkaar uitgespeeld. Het kan ook anders, legt Ali uit. Door weer samen te werken. “Het is tijd om onze verschillen achter ons te laten en weer te zien wat ons verbindt. Daar ligt onze kracht: bij elkaar.”