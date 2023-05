Vera Bergkamp bezorgd over bedreigingen op Twitter, Elon Musk reageert met drol

Vera Bergkamp heeft Twitter gevraagd om actie te ondernemen tegen bedreigende en gewelddadige tweets richting Kamerleden. “Parlementariërs moeten hun taak kunnen uitvoeren zonder bloot te staan aan zulke gruwelijke bedreigingen online”, schrijft de Kamervoorzitter in een brief aan de afdeling Global Affairs van Twitter.

Het is twijfelachtig of Twitter de zorgen van Bergkamp serieus neemt. De NOS schrijft: “De NOS heeft Twitter per mail om een reactie gevraagd op de brief van Bergkamp. Daar kwam een automatisch antwoord op: een mail met alleen een emoji van een drol. Een standaard antwoord waar eigenaar Musk trots op is, zo liet hij in maart weten.”