Venezuela getroffen door twee verwoestende aardbevingen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 180 keer bekeken • Bewaren

In het noorden van Venezuela hebben woensdag (lokale tijd) kort na elkaar twee zware aardbevingen met een kracht van respectievelijk 7.2 en 7.5 plaatsgevonden. Daarbij zijn tot nu toe zeker 32 mensen omgekomen en meer dan 700 mensen gewond geraakt. Dit lijkt slechts het topje van de ijsberg te zijn, het werkelijke dodental zal vermoedelijk in de duizenden lopen. In de hoofdstad Caracas zijn verschillende gebouwen ingestort.

De Amerikaanse geologische dienst USGS meldde dat de bevingen plaatsvonden op zo'n 160 kilometer ten westen van Caracas. De twee zwaarste volgden binnen een minuut op elkaar. De dienst verwacht op basis van modellen dat het dodental in de duizenden loopt, met een aanzienlijke kans dat er meer dan 10.000 mensen zijn omgekomen. Op beelden uit het rampgebied is te zien hoe reddingswerkers en familieleden in het puin van ingestorte gebouwen zoeken naar slachtoffers.

Onder meer Ecuador, Panama, Chili en El Salvador hebben hulp aangeboden. De Braziliaanse president Lula da Silva heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven te beoordelen hoe zijn land de Venezolanen kan helpen. Ook de Verenigde Staten schieten te hulp. De Amerikanen sturen onder meer "zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen en andere middelen tijdens de cruciale eerste dagen na deze tragische natuurramp", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: ANP

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