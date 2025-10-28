Venezuela: Amerikaans complot verijdeld om aanslag op eigen schip te plegen en Caracas de schuld te geven Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 209 keer bekeken • bewaren

De Venezolaanse regering zegt een door de Amerikaanse spionagedienst CIA gefinancierde groep te hebben opgerold die een aanval zou voorbereiden op een Amerikaans marineschip in het Caraïbisch gebied. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Diosdado Cabello waren vier personen betrokken bij een zogenoemde ‘false flag’-operatie, bedoeld om de regering in Caracas verantwoordelijk te stellen voor een aanval op de USS Gravely, een Amerikaans raketvernietigingsschip dat zondag in Trinidad en Tobago aanmeerde, vlak voor de kust van Venezuela.

President Nicolás Maduro sprak van een “provocatie” door Washington en heeft als antwoord het gasakkoord tussen Venezuela en Trinidad en Tobago opschort. De Venezolaanse leider beschuldigde premier Kamla Persad-Bissessar ervan haar land te hebben omgevormd tot “een vliegdekschip van het Amerikaanse rijk”.

De spanningen in de regio lopen verder op nu de Verenigde Staten opnieuw bommenwerpers hebben ingezet boven de Caribische Zee. Washington zegt dat de troepenbewegingen deel uitmaken van een campagne tegen drugshandel, maar Caracas ziet ze als voorbereiding op een militaire interventie. De diplomatieke relatie tussen beide landen is al jaren bekoeld sinds de VS de verkiezingen van Maduro ongeldig verklaarden.

Het regime van Trump heeft de afgelopen weken ook meermaals bootjes in de Caribische Zee gebombardeerd, waarbij Washington beweert dat het om drugskoeriers gaat die op weg waren naar de VS. Experts betwijfelen dit en bewijs wordt door de Amerikanen niet geleverd. Ondanks stevige kritiek van onder meer mensenrechtenorganisaties, gaat de VS door met de buitenrechtelijke executies.