Venezolaanse dictator Maduro schuift kerst naar oktober om af te leiden van verkiezingsfraude

De Venezolaanse dictator Nicolás Maduro heeft kerst verplaatst naar oktober. Hij maakte dat bekend terwijl hij internationaal onder vuur ligt wegens het naar zich toe trekken van de verkiezingswinst zonder dat er ook maar een greintje bewijs is dat hij de presidentsverkiezingen inderdaad gewonnen heeft. Sterker nog, uit de groeiende stapel bewijs die voorhanden is blijkt dat oppositieleider Edmundo González de winnaar is. Tegen hem is door Maduro een arrestatiebevel uitgevaardigd.