Veldkamp zal iets extra's moeten doen nu de Kamer vanwege genocide in Gaza is teruggekeerd van reces

Kee & Van Jole zijn ontwaakt uit hun zomerslaap om in de studio van De Nieuws BV commentaar te geven over de opmerkelijke politieke ontwikkelingen in Den Haag. Op initiatief van SP-Kamerlid Sarah Dobbe, die daarvoor zelf moet terugkomen van een camping in Zuid-Frankrijk, komt de Commissie Buitenlandse Zaken bijeen om te praten met minister Caspar Veldkamp (NSC). Van Jole wijst er op dat niet de hele Kamer terugkeert van reces maar slechts een handvol parlementariërs. "Er is bijvoorbeeld grote kans dat de PVV'ers, waaronder Wilders, gewoon wegblijven. Dat doen ze vaker. Bij de vorige vergadering in juni die ook over Israël ging waren ze ook afwezig." De commissie telt 26 leden, zes daarvan zijn afkomstig van de PVV.

Kee wijst er op dat de coalitie wel steeds verder onder druk staat. Deze week werd nog eens duidelijk dat Nederland verplicht is om in actie te komen om genocide tegen te gaan dan wel te voorkomen. De politiek duider van BNNVARA heeft nog een expert geraadpleegd die duidelijk maakt dat er alle reden is om te spreken van genocide op de Palestijnse bevolking in Gaza. Veel is daarbij afhankelijk van de houding van de VVD. Die partij wordt echter in de greep gehouden door Yesilgöz die een zeer fanatiek aanhanger is van Israël.

Van Jole stelt dat Yesiligöz een geschenk is voor de oppositie omdat ze voortdurend blunders begaat. "Zij biedt de grootste kans om ervoor te zorgen dat de VVD geen deel gaat uitmaken van een volgend kabinet."

Wat het debat gaat opleveren is nog onduidelijk omdat er in de vergadering geen moties ingediend kunnen worden. Maar een optie is volgens Van Jole het erkennen van de staat Palestina. "Nederland zegt groot voorstander te zijn van een tweestatenoplossing maar erkent tot nu toe alleen Israël. Dat is best gek."