Veiligheidsdiensten waarschuwen voor normalisering extreemrechts, VVD steekt kop in het zand Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 515 keer bekeken • Bewaren

Rechts-extremisten proberen hun ideeën bewust toegankelijker te maken voor een breder publiek door een afgezwakte versie ervan te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een gezamenlijke analyse. Zo meldt ANP. Door herhaalde blootstelling aan extreemrechts gedachtegoed neemt de weerstand ertegen af en groeit de acceptatie, aldus de diensten. Afgelopen zaterdag verzamelden enkele honderden neonazi's en andere rechtsextremisten zich op het Malieveld in Den Haag, waar zij openlijk racistische, antisemitische en homohatende leuzen scandeerden. Ook werd de nazigroet gebracht en werden journalisten aangevallen en bedreigd.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Marc Kuipers benadrukt de veiligheidsrisico's van deze normalisering. Wanneer extreemrechtse taal en denkbeelden steeds gangbaarder worden, kunnen mensen die bereid zijn tot geweld zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk actie te ondernemen, aldus Kuipers. Volgens de diensten wijst weliswaar nog altijd een meerderheid van de Nederlanders extreemrechtse denkbeelden af, maar groeit tegelijk de groep die er gevoelig voor is. Zij waarschuwen ook opnieuw voor de term "remigratie", die in het publieke debat steeds gangbaarder wordt terwijl dit een verkapte term is voor deportatie, oftewel het gedwongen verjagen van bevolkingsgroepen die zij als niet-thuishorend beschouwen.

Het thema remigratie staat onder meer in de verkiezingsprogramma's van extreemrechtse partijen als JA21, FVD en PVV. Deze zomer gingen coalitiepartijen VVD, CDA en D66 nog met de PVV in gesprek om steun te verwerven voor de rijksbegroting, een partij waarmee de VVD in het vorige kabinet al samenwerkte. Het minderheidskabinet-Jetten zoekt ook herhaaldelijk steun bij JA21 dat wordt gepresenteerd als een acceptabele rechtse partij, terwijl het in extreemrechtse ideeën omarmt en uitdraagt. Ook de PVV-afsplitsers van Groep Markuszower worden geregeld als potentiële gesprekspartner gezien, terwijl ook die groep bol staat van het rechtsextremisme.

Behalve in de Tweede Kamer wordt het extreemrechtse gedachtegoed ook dagelijks via bijvoorbeeld talkshows de woonkamers ingepompt, waar Joost Eerdmans (JA21), Mona Keijzer (ex-CDA, ex-BBB), Fleur Agema (ex-PVV) en Caroline van der Plas - om er maar een paar te noemen - voortdurend hun rechtsextremisme veelal zonder werkelijke tegenspraak mogen verkondigen.

Terwijl steeds meer politieke partijen extreemrechtse ideeën spuien en sommige van de uitlatingen in de Kamer letterlijk terug te horen waren bij de neonazibijeenkomst op het Malieveld, doet VVD-minister David van Weel (Justitie) of zijn neus bloedt. Tijdens het wekelijkse vragenuur zei hij tussen het toenemende rechtsextremisme en de normalisatie daarvan in de Tweede Kamer "geen directe link" te zien. Ook zei hij niet van plan te zijn om uit te zoeken wat voor invloed rechtsextremisme in het parlement heeft op de samenleving. Volgens de VVD'er zou dat neerkomen op "het recenseren van de Tweede Kamer". Daarmee betoont Van Weel zich een waardig opvolger van Eelco Heinen (eveneens VVD). Na de extreemrechtse geweldorgie bij "ElsFest", afgelopen zaterdag exact een jaar geleden, weigerde ook hij destijds een link te zien met de politiek.