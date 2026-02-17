Veiligheidsdienst classificeert AfD Nedersaksen, net over de grens, als 'gevaar voor samenleving' Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • Bewaren

De Duitse inlichtingendienst in de deelstaat Nedersaksen, net over de Nederlandse grens, heeft de regionale afdeling van Alternative für Deutschland (AfD) officieel geclassificeerd als een rechtsextremistische beweging. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Daniela Behrens vormt de partij "een duidelijke bedreiging voor de samenleving". De autoriteiten stellen dat een rechts-extremistische ideologie inmiddels de consensus binnen de gehele partij vormt. Dat meldt de Duitse krant Welt.

Nedersaksen is nu de vijfde Duitse deelstaat waar AfD als rechtsextremistisch wordt aangemerkt. Eerder gebeurde dat al in Brandenburg, Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. In twee andere deelstaten en op federaal niveau staat de classificatie nog op de rol vanwege rechtszaken die AfD heeft aangespannen. De inlichtingendienst volgt de AfD in Nedersaksen al sinds 2022 als verdachte organisatie.

Het aantal overduidelijk rechts-extremistische leden binnen de AfD Nedersaksen, en waar volgens de veiligheidsdiensten dus een reeële bedreiging van uitgaat, steeg volgens de Duitse autoriteiten in 2024 van 600 naar 850. Ruim 10 procent van het ledenaantal. AfD behaalde in november volgens peilingen 20 procent van de kiezerssteun in de deelstaat, bij de verkiezingen in 2022 was dat nog 11 procent.